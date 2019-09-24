Росприроднадзор не получал сообщений о загрязнении вокруг плавбазы "Петр Житников"

Пожар на плавбазе возник 23 сентября. На борту находились около 400 человек, 363 из них были эвакуированы на Курильские острова. Ранее специалистам удалось завести двигатель, и плавбаза начала движение в сторону Итурупа (Курильские острова, Сахалинская область), но позднее легла в дрейф. К месту ЧП прибыло спасательное судно.

ТАСС, 25 сентября. Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу не получал сообщений о каком-либо загрязнении в районе нахождения плавбазы "Петр Житников", сообщили ТАСС в ведомстве в среду.

"Сообщений о загрязнении по Сахалинской области к нам не поступало", - сказал собеседник.

Как подтвердил ТАСС представитель компании-судовладельца "Дальморпродукт", по информации компании, ущерба экологии и разлива топлива в результате пожара нет.

В среду специалисты продолжают активное тушение возгорания на плавбазе. На борту есть электричество, работает главный двигатель.

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, вторая того же проекта принадлежит компании "Доброфлот". Она предназначена для приема от добывающих судов краба, рыбы-сырца и их переработки на консервы и пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также для снабжения рыболовных судов и их обслуживания. "Петр Житников" работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32096 т, дедвейт - 10070 т, длина - 179,03 м, ширина - 28 м.