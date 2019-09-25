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Крымский вуз заинтересован в совместной с Таиландом подготовке специалистов в туризме

Представитель Министерства образования Таиланда Наронгсак Бунмалик также интересовался возможностями обучения его соотечественников в Крымском федеральном университете

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (КФУ) предложил разработать с вузами Таиланда совместные программы по подготовке специалистов в сфере туризма. Об этом сообщила пресс-служба университета по итогам его посещения представителем Министерства образования Таиланда Наронгсаком Бунмаликом.

"КФУ готов к плодотворному сотрудничеству с высшими учебными заведениями Таиланда. Особенно перспективным оно могло бы быть в подготовке студентов по такой специальности, как туризм, так как Крым и Таиланд - это курортные регионы, которые ежегодно посещают миллионы отдыхающих", - приводятся в сообщении слова начальника управления международной деятельности КФУ Александра Мащенко.

В ходе встречи Наронгсак Бунмалик интересовался возможностями обучения его соотечественников в Крымском федеральном университете, а также реализацией совместных образовательных проектов.

Кроме того, представитель министерства образования Таиланда предложил рассмотреть возможность сотрудничества студентов факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии КФУ с медиа Таиланда.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского был образован в августе 2014 года. КФУ объединяет семь академий и институтов, семь колледжей и семь научных организаций. В нем обучается более 30 тыс. студентов, из них около 2500 иностранных обучающихся из 59 стран.

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