Российский центр в Бельгии запускает программу сертификации учителей русского языка

БРЮССЕЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Бельгии запустит в этом году программу подготовки и сертификации преподавателей русского языка для русских воскресных школ в странах Бенилюкса. Об этом рассказала в интервью ТАСС директор центра Вера Бунина.

"Продвижение русского языка и российского образования - это одно из главных направлений работы нашего центра. В этом году совместно с Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ) мы открываем уникальную программу подготовки и переподготовки местных учителей русских воскресных школ и центров раннего развития для получения ими полноценных российских государственных дипломов. Обучение будет вестись дистанционно по специально разработанной программе, а экзаменационная сессия и выдача дипломов будут проходить с участием экзаменационной делегации МПГУ, которая специально приедет в Брюссель. Работающие в Бельгии преподаватели смогут получить дипломы МПГУ по специальности "Учитель русского языка и литературы", - рассказала Бунина.

Она отметила, что в Бельгии более 20 русских школ и что РЦНК также активно работает со школами в Нидерландах. Для преподавателей русского языка как иностранного РЦНК ежегодно проводит по два методических семинара с педагогами из РФ, в том числе по особенностям преподавания языка детям. "Эти семинары направлены на широкую аудиторию: в них часто участвуют не только учителя школ, но и родители, поскольку в русскоязычных семьях за границей первыми преподавателями языка являются именно родители, и им тоже нужна методическая помощь", - добавила руководитель центра.

Она рассказала также, что в этом году РЦНК запустил сертификационную программу TORFL по русскому языку как иностранному в рамках Общеевропейских компетенций владения иностранным языком (международное тестирование по русскому языку для иностранных студентов, для английского языка аналогичная система тестирования называется TOEFL).

"Это система оценки уровня владения языками, принятая Евросоюзом и уже ставшая международной. До сих пор в Бельгии не существовало официального органа, проводящего экзаменационные сессии и выдающего дипломы об уровне владения русским языком, признаваемые в странах ЕС. Теперь такой орган есть - это РЦНК в Брюсселе, мы уже провели первую сессию в июне этого года, выдали 11 сертификационных дипломов. Из них только два соискателя были бельгийцами, остальные - граждане других государств ЕС, сотрудники институтов Евросоюза", - отметила Бунина.

Востребованность русского языка

Бунина сообщила, что число слушателей курсов русского языка, действующих при Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Брюсселе, выросло на 30% за минувший учебный год и превысило 200 человек, что подтверждает растущую востребованность русского языка в Бельгии.

"Только за минувший учебный год число слушателей курсов русского языка при РЦНК выросло на 30%, превысив 200 человек", - рассказала она.

"На наших курсах преподается фундаментальный русский язык, занятия проводятся один-два раза в неделю. Нашей сильной стороной являются маленькие группы (по шесть-десять человек), которые комплектуются по уровню знания языка на основании вступительных тестов, - рассказала директор центра. - Плюс у РЦНК есть своя "фишка", которой нет более ни в одном учебном центре Бельгии, где преподается русский язык: тематические спецкурсы. В прошлом году их было три: "Литературный клуб", "История и культура России" и "Русский разговорный", в этом году добавятся еще два спецкурса: "Русский для бизнесменов" и русский язык СМИ и новостей, который мы назвали "Вечерние новости".

"Наши курсы нацелены на взрослых, поэтому пока мы проводим занятия с учащимися с 18 лет, но к нам регулярно приводят и детей. Им мы рекомендуем наши партнерские русскоязычные школы. Но интерес к проведению таких курсов в РЦНК есть, поэтому мы изучаем возможность открытия групп и для подростков. У нас уже сейчас есть достаточно много культурных программ для детей, например программа литературных чтений "Лит-кафешка", которая проводится по субботам", - сказала директор центра.

Помимо литературного кафе для детей, в РЦНК есть ряд других проектов, например арт-школа, мастер-классы в которой проводятся на русском языке. "Наш киноклуб также пользуется большой популярностью у бельгийцев. Еще один проект, который мы открываем в этом сезоне, - это лекторий, где будут проводиться лекции по истории и культуре на английском, французском и нидерландском языках", - отметила Бунина.

Помимо этого, РЦНК располагает самой крупной русскоязычной библиотекой Бенилюкса, которая насчитывает более 6 тыс. томов и множество видео- и аудиодисков. Всем записавшимся в эту библиотеку предоставляется доступ к крупнейшим российским цифровым библиотечным ресурсам. Записаться может любой, стоимость абонемента - €5 в год, а также небольшой залог за выданные на дом книги.

Новость обновлена (12:09 мск) - добавлена информация о запуске программы сертификации учителей русского языка