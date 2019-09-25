Василий Лановой поблагодарил Сербию за память павших в Великой Отечественной войне

БЕЛГРАД, 25 сентября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Народный артист СССР Василий Лановой благодарен Сербии за память павших в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил в среду, выступая на открытии Международной конференции "Память победителей", передает корреспондент ТАСС.

"Мы очень благодарны Сербии за то, что она первая приняла Международную конференцию "Бессмертного полка". Это наша и ваша судьба. Спасибо Родине, спасибо Сербии, спасибо вам", - сказал он. Лановой напомнил собравшимся слова Пушкина: "Гордиться славой предков не только можно, но и должно".

Артист рассказал о своем детстве в немецкой оккупации на Украине, своих впечатлениях от визитов в Югославию, а потом в Сербию, разбомбленную в 1999 году.

Первая Международная конференция "Память победителей" проходит в Белграде с 25 по 26 сентября по инициативе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". В работе форума принимают участие около 100 организаторов шествия "Бессмертного полка" из 55 стран ближнего и дальнего зарубежья со всех континентов.

Впервые в истории организаторы шествия из разных стран мира соберутся вместе за пределами Российской Федерации с целью консолидации участников движения и выработки единых действий, способствующих поддержанию связи с исторической родиной, увековечению памяти погибших за свободу своей страны. Они также обсудят меры по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны. Конференция приурочена к 75-летию освобождения Белграда от нацистских захватчиков.

"Бессмертный полк" в Сербии

Акция "Бессмертный полк" состоялась в 2019 году в Сербии в четвертый раз. 9 мая по улицам сербской столицы в колонне "Бессмертного полка" прошли около 10 тыс. человек. Несмотря на проливной дождь, люди пронесли портреты своих предков и знамена России и Сербии. Колонну возглавили министр инноваций и технологий страны Ненад Попович, российские сенаторы Константин Косачев, Валерий Рязанский и посол РФ в Белграде Александр Чепурин. Марши "Бессмертного полка" также прошли в 12 городах республики, в том числе в Белграде, Нови-Саде, Нише.