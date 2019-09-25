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Более половины абитуриентов в России подавали документы только в один вуз

Среди наиболее популярных специальностей в 2019 году при поступлении в вузы на бюджет были "педагогическое образование", "лечебное дело" и "строительство"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Порядка 57% абитуриентов подавали документы только в один российский вуз в этом году. Об этом в среду сообщил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании.

"Более половины абитуриентов, которые поступают в вузы на бюджет, заранее определяются с выбором вуза, то есть более 57% абитуриентов этого года подавали документы только в один вуз", - сказал Круглинский.

Он напомнил, что абитуриенты вправе подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно не более чем в пять вузов, по трем направлениям подготовки в каждом вузе.

"Наиболее популярными направлениями подготовки и специальностями в этом году при поступлении в вузы на бюджет были "педагогическое образование", "лечебное дело", "строительство", "электроэнергетика", "информатика и вычислительная техника", "агроинженерия", "юриспруденция" и "экономика", - напомнил он.

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