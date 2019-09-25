МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон начался в 47 регионах Российской Федерации. Об этом в среду сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"По состоянию на 25 сентября 2019 года отопительный сезон начался в 47 регионах России. Тепло пришло в дома жителей Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Центрального федерального округов", - сказал Якушев.

Он уточнил, что в целом по стране подготовка к зиме идет в плановом режиме: из 2693 муниципальных образований полная готовность заявлена по 2173. "Индекс готовности более 80%. Мы идем в том же темпе, что и в аналогичный период прошлого года", - сказал министр.

Якушев отметил, что в регионах проанализированы причины возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в предыдущий отопительный сезон. "Разработаны региональные программы по подготовке к зиме. Утверждены графики поставки топлива", - сказал он.

Министр также отметил, что, по оперативным данным регионов, на 1 сентября 2019 года в целом по стране жилищный фонд подготовлен на 90%, котельные - на 89%, тепловые сети - на 92%, водопроводные сети - на 88%, электрические сети - на 92%. "Подготовка к отопительному сезону завершается согласно графику", - сказал Якушев.

По его словам, освоение денежных средств находится на уровне прошлого года и составляет 135 млрд рублей, или 62% от объемов, запланированных региональными бюджетами (в прошлом году - 189 млрд рублей, или 84%).