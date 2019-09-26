Самый популярный у экстремалов район Забайкалья оснастили телефонами для туристов

ЧИТА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края оснастили телефонами спутниковой связи Каларский район на севере региона, который ежегодно посещают свыше 1 тыс. туристов-экстремалов. Об этом в четверг сообщил начальник отдела министерства инвестиционного развития края Андрей Шемякин.

Каларский район - самый северный в Забайкалье. По данным районных властей, на маршруты в районе ежегодно выходят около 80 туристических групп, свыше 1 тыс. человек. Это туристы из разных регионов России, а также из стран Европы, США, преимущественно любители экстремального отдыха - лыжники, альпинисты, байдарочники.

"[В этом году] мы предоставили району два телефона спутниковой связи. Представьте, раньше на весь Каларский район был только один спутниковый телефон - у МЧС. Его давали туристическим группам, когда те уходили в горы, и если у них случались какие-то проблемы, они о них сообщали, но у выходивших к ним спасателей связи уже не было", - сказал Шемякин, выступая на конференции "Туристическое Забайкалье".

Глава района Павел Романов уточнил ТАСС, что телефоны передали в туристический центр при Каларском краеведческом музее.

По территории Каларского района проходят высокие, до 3 тыс. м, хребты Кодар и Удокан. Здесь расположена высшая точка Забайкалья - пик БАМ. Туристов привлекают сюда бурные реки Витим и Чара, нагорья и котловины, а также окруженный тайгой песчаный массив, который местные жители называют "Чарскими песками" или "пустыней".

В июле этого года в Каларском районе удалось спасти туристку из Германии, байдарка которой перевернулась во время сплава по горной реке Чара. Оставшись без припасов, она трое суток жила в тайге в вырытой под деревом норе, пока ее случайно не нашли местные рыбаки.