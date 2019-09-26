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Пакистан, Турция и Малайзия обсудили борьбу с исламофобией

Для этого лидеры трех стран договорились запустить специальный телеканал

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан рассказал о достигнутой между его страной, Турцией и Малайзией договоренности по запуску совместного англоязычного телеканала для борьбы с исламофобией. Как сообщается в четверг в Twitter Хана, подобное решение было принято лидерами трех стран на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Президент [Турции Тайип] Эрдоган, премьер-министр [Малайзии Мохамад] Махатхир и я в ходе сегодняшней встречи решили, что наши страны совместно запустят англоязычный канал, посвященный противодействию вызовам, связанным с исламофобией, и расскажут о нашей великой религии - исламе", - рассказал пакистанский премьер. - "Ложные представления, которые объединяют людей по всему миру против мусульман, будут исправлены, проблема богохульства правильно контекстуализирована, будут сняты фильмы и сериалы об истории мусульман для всеобщего просвещения". "Мусульманам будет предоставлено должное присутствие в СМИ", - подчеркнул Хан.

Теги
МалайзияПакистанТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипХан, ИмранМахатхир Мохамад
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