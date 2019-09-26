Комитет Думы поддержал проект о временном запрете на выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг поддержал законопроект, которым устанавливается возможность временно (до пяти лет) ограничивать право на выезд из страны бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Комитет является соисполнителем при подготовке инициативы к первому чтению, профильным назначен комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

"У нашего комитета замечаний к законопроекту не имеется", - сказал на заседании глава комитета Василий Пискарев. По его словам, принятие документа "будет способствовать усилению мер собственной безопасности" спецслужбы.

Ранее парламентарий пояснял ТАСС, что выезд за рубеж для бывшего сотрудника органов безопасности может быть временно ограничен "в случаях, когда существует опасность недружелюбных действий в отношении него со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп". По его словам, особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений.

В соответствии с предложенной поправкой в законодательство "такое ограничение может быть введено на срок до пяти лет", уточнил Пискарев. Он констатировал, что "имеются случаи, когда во время пребывания за рубежом правоохранительные органы ряда стран задерживают и привлекают к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности". Поэтому государство обязано принимать меры, чтобы их защитить, убежден политик.