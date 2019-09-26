Школы Кубани получили около 1,5 тыс. учебников по адыгейскому языку

МАЙКОП, 26 сентября. /ТАСС/. Школам Сочи и Лазаревского, Туапсинского и Успенского районов Краснодарского края передали порядка 1,5 тыс. пособий по адыгейскому языку, сообщил в четверг глава республики Мурат Кумпилов на заседании правительства региона.

"При поддержке федеральных органов мы создаем необходимые условия для обучения адыгейскому языку всех желающих. Директорам и учителям школ Сочи, Лазаревского, Туапсинского и Успенского районов, где преподают адыгейский язык, и руководству отделений "Адыгэ Хасэ" Кубани мы передали около 1,5 тыс. учебных пособий, а также подарки первоклассникам", - сказал Кумпилов.

В этом году в Адыгее сформирована дорожная карта по обучению адыгейскому языку и его сохранению. Работу ведут специалисты проектного офиса Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований, в составе которого специалисты региональных министерства образования и науки и министерства культуры, вузов, а также ученые-лингвисты, преподаватели адыгейского языка, методисты, представители общественных организаций. Новая структура призвана сформулировать концепцию по сохранению и изучению адыгейского языка.