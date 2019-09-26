{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Школы Кубани получили около 1,5 тыс. учебников по адыгейскому языку

Пособия направили в школы Сочи и Лазаревского, а также Туапсинского и Успенского районов региона

МАЙКОП, 26 сентября. /ТАСС/. Школам Сочи и Лазаревского, Туапсинского и Успенского районов Краснодарского края передали порядка 1,5 тыс. пособий по адыгейскому языку, сообщил в четверг глава республики Мурат Кумпилов на заседании правительства региона.

"При поддержке федеральных органов мы создаем необходимые условия для обучения адыгейскому языку всех желающих. Директорам и учителям школ Сочи, Лазаревского, Туапсинского и Успенского районов, где преподают адыгейский язык, и руководству отделений "Адыгэ Хасэ" Кубани мы передали около 1,5 тыс. учебных пособий, а также подарки первоклассникам", - сказал Кумпилов.

В этом году в Адыгее сформирована дорожная карта по обучению адыгейскому языку и его сохранению. Работу ведут специалисты проектного офиса Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований, в составе которого специалисты региональных министерства образования и науки и министерства культуры, вузов, а также ученые-лингвисты, преподаватели адыгейского языка, методисты, представители общественных организаций. Новая структура призвана сформулировать концепцию по сохранению и изучению адыгейского языка.

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгеяКраснодарский край
Дело священника Николая Стремского
Власти Оренбургской области помогут детям из семьи священника Николая Стремского
Глава региона Денис Паслер назвал тему ареста священника, которого обвиняют в насилии к своим приемным детям, вопиющей
Читать полностью