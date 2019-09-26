Роскачество дало рекомендации, как обезопасить себя от мошенничества с sim-картами

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, которые должны помочь людям обезопасить себя от мошенничества при выполнении разных операций с sim-картами. Об этом в четверг сообщили в ведомстве.

"Для совершения онлайн-покупок и получения СМС-уведомлений обо всех операциях, которые происходят по банковским картам, любой клиент может подключить мобильный банк. Для этого необходимо привязать номер телефона к банковскому счету. Эта процедура значительно облегчает нам жизнь, однако открывает широкие возможности для мошенничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на "черном рынке в интернете" можно найти и купить разнообразную информацию о пользователях - начиная с данных об имуществе и заканчивая паспортными данными и номерами телефонов. После получения таких сведений злоумышленник может обратиться с фиктивной доверенностью в отдаленный салон связи, например, в другом регионе, и перевыпустить sim-карту жертвы. После совершения процедуры по перевыпуску пароли для мобильного банка перестанут приходить жертве, а начнут приходить на новую карту.

"Когда банк видит, что поменялся уникальный идентификатор сим-карты (IMSI), он блокирует операции до момента подтверждения перевыпуска симки. Чтобы снять блокировку злоумышленникам нужно получить кодовое слово, которое знает только владелец карты. Для этого они могут прибегнуть к телефонному мошенничества - вишингу: злоумышленники, используя телефонную коммуникацию и играя определенную роль (например, сотрудника банка), под разными предлогами выманивают у держателя банковской карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий со своим счетом или картой). Если этот шаг успешно пройден, злоумышленники получают возможность распоряжаться денежными средствами жертвы", - объяснили мошенническую схему в Роскачестве.

Чтобы уберечь себя от подобных случаев Роскачество совместно с экспертами по кибербезопасности подготовило несколько важных правил, которые нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенничества. В частности, необходимо написать заявление в салоне сотовой связи, которое запретит перевыпуск sim-карты без вашего личного присутствия; можно завести отдельную sim-карту для работы с мобильным банком; никогда не сообщать свой CVV-код, кодовое слово или код из смс - ни по телефону, ни в чате с "сотрудником банка".

Также эксперты советуют внимательно следить за СМС насчет блокировки и выпуска sim-карт; игнорировать СМС с просьбой перезвонить в банк по указанному номеру; звонить в банк самостоятельно и не доверять людям, которые представляются сотрудниками банка; не выкладывать фотографии документов в интернет и создавать сложные пароли.

Мнение компаний

"К сожалению, от мошеннического переоформления sim-карт путем сговора с сотрудниками салонов мобильной связи пользователю защититься невозможно. Но мы постараемся дать пару рекомендаций, как обезопасить себя в случае реализации данного риска. Ведь для чего "угоняют" sim-карты? В подавляющем большинстве случаев это делается, чтобы получить доступ ко второму фактору аутентификации в платежные приложения", - сообщил руководитель направления Solar appScreener компании "Ростелком-Солар" Даниил Чернов.

В "Мегафоне" отметили, что после замены sim-карты компания на сутки блокирует входящие sms-сообщения. "Даже если мошенник сможет перевыпустить sim-карту, в течение суток он все равно не сможет получить на нее одноразовый пароль подтверждения банковской операции. Для абонента этого времени достаточно, чтобы понять, что у него есть проблемы со связью, обратиться к оператору и аннулировать мошенническую замену sim-карты", - пояснили в пресс-службе оператора.

В пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что самая надежная защита для клиентов - это осведомленность, бдительность и осторожность и при подозрении на мошенничество рекомендуется сразу передать информацию банку.