Крестьяне в провинции Хайнань отметили праздник урожая

САНЬЯ /Китая/, 26 сентября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия по случаю Второго фестиваля урожая прошли в день осеннего равноденствия в городе Санья провинции Хайнань на юге Китая. Как сообщил портал "Наньхайван", в нем приняли участие более тысячи местных крестьян.

Гости праздника из различных уездов провинции собрались в бухте Ялунвань города-курорта Санья. "За последние шесть лет уровень нашей жизни существенно вырос", - сказала в интервью "Наньхайван" жительница деревни Бохоу Ли Юймэй. Она отметила, что "благодаря поддержке правительства в последние годы в ее деревне появились несколько кафе и ресторанов, которые пользуются спросом у местных жителей". "Из года в год Бохоу становится все краше, - продолжила Ли Юймэй. - Я люблю то, чем занимаюсь. Деревня развивается, сельское хозяйство - тоже, а значит и доходы растут".

В Китае считают, что после дня осеннего равноденствия наступает настоящая осень. В некоторых регионах, особенно на севере страны, сейчас завершаются сельскохозяйственные работы. На острове Хайнань в конце сентября дневная температура по-прежнему превышает отметку в 30 градусов, но по-летнему теплая погода не помешала празднику урожая, который состоялся в Санья уже второй год подряд.