В Госдуме заявили, что маркировка лекарств важна с точки зрения защиты граждан

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Руководитель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств комитета Госдумы Александр Петров сообщил о важности маркировки в фармацевтической отрасли с точки зрения защиты граждан. Об этом он заявил в четверг на церемонии открытия учебного центра по подготовке специалистов по маркировке в Сеченовском университете, передает корреспондент ТАСС.

"С 1 октября текущего года начинается маркировка высокозатратных нозологий. Мы постепенно входим в эру цифровой фармы и она неотвратна. Я уверен, что маркировка должна быть. С точки зрения защиты наших граждан мы делаем абсолютно правильное дело. Это в значительной мере упорядочит рынок", - сказал он.

Петров также подчеркнул важность открытия центра. "В каждой точке, особенно в центрах выбытия, каждый работник, соприкасающийся с упаковками лекарств, должен понимать, что ему нужно делать, должен уметь произвести выбытие из сети", - отметил он.

Генеральный директор центра ДПО "Лаборатория маркировки" Владимир Плохих отметил, что в учебном центре полностью воссоздана вся технологическая цепь маркировки и оборота маркировки лекарственных препаратов, в частности, производственная зона, зона коммерческих аптек, зона аптек льготного оборота и аптеки медицинских учреждений. "То есть слушатели проходят полный цикл от нанесения маркировки до дальнейшей агрегации лекарств, введения в гражданский оборот, операции приемки, перемещение и финальное выбытие из оборота", - пояснил он.

Напомним, соглашение о создании центра было подписано между Сеченовским университетом, ЦРПТ и "Лабораторией Маркировки" в ходе форума "Биотехмед" в Геленджике. Цель проекта - обеспечение участников оборота - сотрудников фармацевтических предприятий, компаний-дистрибуторов, аптечных и медицинских учреждений - теоретическими и практическими навыками, которые необходимы в работе с цифровой маркировкой.

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года, а маркировка препаратов семи высокозатратных нозологий - с 1 октября 2019 года.