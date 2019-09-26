Пришедшая на митинг семья с детьми обжаловала решение по иску о лишении родительских прав

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Защита Елены и Петра Хомских обжаловала решение Никулинского суда Москвы о вынесении предупреждения многодетным родителям за участие вместе с ребенком в акции 3 августа. Об этом ТАСС сообщила адвокат Хомских Татьяна Сустина.

"Это решение, по нашему мнению, является необоснованным и незаконным. Вынесение судом предупреждения родителям о необходимости изменения своего поведения содержит серьезный потенциал для удержания общественности в целом от посещения демонстраций, его сдерживающий эффект нарушает право граждан собираться мирно", - сказала она.

Ранее Никулинский суд Москвы отклонил иск прокуратуры о лишении родительских прав Хомских, в то же время вынеся родителям предупреждение о необходимости изменения отношения к детям. Однако, надзорное ведомство подало жалобу на это решение. Ожидается, что суд рассмотрит ее 16 октября.

В прокуратуре считают, что из-за действий родителей здоровье и жизнь детей подверглись опасности, кроме того, их действия повлекли причинение детям физического и морального вреда. Согласно заявлению адвоката Хомских, иск прокуратуры связан с участием ее клиентов в несанкционированных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.