Центр для сохранения ремесел коренных народов Севера планируют открыть в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока планируют открыть в Санкт-Петербурге культурно-образовательный центр по сохранению ремесел коренных народов, сообщил в четверг председатель комитета Герман Широков на заседании дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) "Стратегическая сессия - Арктика-2035", прошедшем в региональном информационном центре ТАСС в Петербурге.

"Мы сейчас работаем по вопросу формирования в Петербурге культурно-образовательного центра. Место подобрано, будут встречи в ближайшее время", - сказал он.

Широков уточнил ТАСС, что планируется создать комплексный культурно-образовательный центр, в котором станут поддерживать исторически сложившиеся компетенции коренных малочисленных нардов. Центр будет рассчитан на разные категории посетителей: от школьников и студентов до простых людей, интересующихся традициями и ремеслами коренных народов Севера.

"Взять резьбу по кости, наверное, в зрелом возрасте уже тяжело учиться, поэтому здесь нужна молодежь. У нас же очень много студентов из числа коренных малочисленных народов обучается в различных вузах. Без привлечения детей к этому вопросу ничего не получится. Кружки для детей в этом центре должны быть обязательно", - сказал Широков.

По его мнению, создание центра - одно из наиболее перспективных направлений в вопросе сохранения и развития традиционных ремесел коренных народов. На данный момент определяется площадка, где разместится центр, прорабатываются юридические вопросы. "Вопрос комплексный, в планах это есть, шаг за шагом реализуется, нужно продумать юридическую форму, финансирование, преподавательский состав", - пояснил Широков.