Рейс авиакомпании Azur Air из Петербурга в Пальма-де-Майорку задержали на шесть часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров задержанного рейса ZF7857 авиакомпании Azur Air из Петербурга в Пальма-де-Майорку. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Согласно данным аэропорта Пулково, рейс ZF7857 должен был отправиться в четверг в 13:55 мск, задержка составляет более шести часов.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов по факту длительной задержки рейса Санкт-Петербург - Пальма-де-Майорка авиакомпании Azur Air. По предварительным данным, задержка отправления самолета произошла в связи с его технической неисправностью", - говорится в сообщении. Отмечается, что авиакомпания обеспечила пассажиров рейса ZF7857 напитками.