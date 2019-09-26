Калужская область будет добиваться статуса федеральной памятной даты для стояния на Угре

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Калужской области будут добиваться статуса федеральной памятной даты для годовщины Великого стояния на Угре 1480 года, сообщил министр внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олег Калугин.

Великое стояние на Угре 1480 года считается моментом обретения независимости Российского государства со столицей в Москве, его участниками стали войска Ивана III и хана Большой Орды Ахмата. 11 ноября 1480 войска Ахмата покинули поле битвы. Калужская область внесла в Госдуму законопроект об учреждении в этот день общероссийской памятной даты - Дня окончания Великого стояния на Угре, против этого выступили власти Татарстана.

"Сейчас Великое стояние на Угре отмечается как региональный праздник в Калужской области. Будем добиваться, чтобы этот день получил статус общероссийской памятной даты", - сказал Калугин в Москве на пресс-конференции, посвященной запланированной на 8-11 октября в Калуге научной конференции по российской и европейской истории XV-XVII вв.

Международная научная конференция "Вызов времени: становление централизованных государств на востоке и западе Европы в конце XV - XVII веках" пройдет в Калуге с 8 по 11 октября. Организаторы конференции - Российское историческое общество, Фонд истории Отечества, Институт всеобщей истории Российской академии наук, правительство Калужской области, а также Калужский государственный университет, в здании которого пройдет конференция.

Рассмотрение Госдумой предложенного Калужской областью законопроекта запланировано на сентябрь. Документ уже одобрен РАН, Росархивом, Минкультуры, Минобороны, Минфином, Минюстом, Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и властями 60 регионов РФ. Отрицательный отзыв поступил только от главы Татарстана Рустама Минниханова и от парламента этой республики. По мнению председателя комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам парламента Татарстана Разиля Валеева, принятие такого закона может "негативно отразиться на политической обстановке в России".