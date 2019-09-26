Власти Петербурга в 2020 году внедрят комплекс по борьбе с продажей наркотиков в интернете

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют в 2020 году внедрить программный комплекс для борьбы с распространением наркотиков через интернет. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

"Петербург внедрит программный комплекс для борьбы с распространением наркотиков через интернет. <…> В настоящее время сформировано первоначальное семантическое ядро - список ключевых слов, на основании которых будет осуществляться поиск соответствующих интернет-ресурсов. Система проходит тестирование и адаптацию. С 2020 года программный комплекс, как ожидается, должен заработать на полную мощность", - говорится в сообщении.

Разрабатываемый автоматизированный программный комплекс будет выявлять запрещенную информацию в социальных сетях и передавать ее в заинтересованные органы: полицию, прокуратуру, Роскомнадзор и т. д. Планируется, что в дальнейшем он будет использован для выявления в интернете незаконных азартных игр, экстремистских материалов и другой вредоносной информации.

Как отмечают в пресс-службе городского правительства, по оценкам полиции, более 70% сбыта всех наркотических веществ в Петербурге в настоящее время осуществляется с помощью информационно-телекоммуникационных технологий и средств связи.