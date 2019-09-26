ВОЗ намерена внедрить в российских школах рекомендации по физической активности детей

УЛЬЯНОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала для школ стандарты по физической активности. Об этом сообщила в четверг журналистам в кулуарах семинара по вопросам улучшения школьного питания и физической активности в РФ представительства ВОЗ в Российской Федерации, представитель ВОЗ в России, доктор Мелита Вуйнович.

"Всемирная организация здравоохранения разработала стандарты по физической активности молодых людей. Эти рекомендации мы хотим предоставить, чтобы они использовались не только на уроках физического воспитания, но и во время всего пребывания детей в школах", - сказала она.

Вуйнович добавила, что надеется, что российские эксперты по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний сделают обзор лучших практик в этой сфере. "Россия сейчас реформирует центры медицинской профилактики в центры общественного здравоохранения. Важно координировать работу всех секторов, разных экспертов для сохранения хорошего здоровья", - отметила она.

Эксперт уточнила, что дорожная карта ВОЗ предусматривает исследование того, как питание детей и школьников, а также их ежедневная физическая активность будут влиять на здоровье ребят. "Кроме этого, мы разговаривали с федеральным министерством здравоохранения о том, как службы общественного здравоохранения будут контролировать здоровье", - сказала Вуйнович.

Семинар по улучшению школьного питания и физической активности в РФ представительства ВОЗ в Российской Федерации при поддержке Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними продлится в Ульяновске до 27 сентября.

Мероприятие проводится в рамках реализации проекта ВОЗ, направленного на укрепление здоровья школьников, их родителей и учителей, на платформе Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки". В семинаре принимают участие российские и зарубежные эксперты в области питания и физической активности, представители 40 школ из 12 регионов, участвующих в пилотном проекте.