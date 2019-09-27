Камчатский БТИ, сотрудники которого объявляли голодовку, продолжит работу

ТАСС, 27 сентября. Деятельность Камчатского краевого бюро технической инвентаризации (БТИ) будет продолжена. Об этом было заявлено во время первого заседания рабочей группы по разрешению конфликтной ситуации вокруг предприятия в связи с объявленной голодовкой его сотрудниками, сообщается в пятницу на сайте Камчатского правительства.

23 сентября девять работников Камчатского БТИ объявили голодовку в знак протеста против ликвидации предприятия-банкрота. 24 сентября состоялась встреча губернатора Камчатского края Владимира Илюхина с коллективом БТИ. По поручению губернатора, до 15 октября специально созданной рабочей группой будут выработаны предложения по дальнейшей деятельности предприятия. После встречи с Илюхиным коллектив предприятия прекратил голодовку.

"Предприятие должно быть сохранено. Эту задачу перед всеми участниками рабочей группы поставил губернатор Владимир Илюхин. Много проблем накопилось за последние годы вокруг камчатского БТИ, и их необходимо оперативно решить. Это важно не только с точки зрения работы предприятия как такового, отмечу, исторического предприятия. В первую очередь это люди, отдавшие данной работе многие годы", - приводится в сообщении комментарий зампредседателя правительства Камчатского края Юрия Зубаря.

Как уточняется, в течение ближайшего месяца участники специально созданной рабочей группы будут регулярно встречаться для обсуждения накопившихся проблем, в том числе связанных с реорганизацией предприятия, ликвидацией текущей задолженности и других. После этого выработанные предложения представят главе региона для принятия соответствующего решения. По данным пресс-службы, по итогам первого совещания рабочей группы было решено подписать соглашение между службой Камчатской государственной кадастровой оценки и краевым БТИ для создания единой базы данных.

"Все было очень конструктивно и по делу, все участники рабочей группы настроены на урегулирование ситуации. После первого заседания у нас большая надежда, что все сложится хорошо", - цитирует пресс-служба одного из сотрудников БТИ Елену Прошину-Романенко.

В 2013 году после принятия изменений в федеральное законодательство функции БТИ были отданы кадастровым инженерам. В 2017 году началось банкротство ГУП "Камчатское БТИ" по иску Федеральной налоговой службы, у предприятия к тому моменту были долги на сумму более 10 млн рублей. После того, как началось банкротство учреждения, власти региона, понимая сложную для сотрудников ситуацию, дали возможность предприятию зарабатывать на текущую деятельность несколькими способами. Кроме того, им предложили разработать новые услуги, которые могут быть востребованы у жителей Камчатки, однако, по данным краевого правительства, к 2019 году типов таких услуг разработано не было. Как ранее сообщили в краевом правительстве, из 29 сотрудников только 11 остались в штате предприятия, остальные были трудоустроены.