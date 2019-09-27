Минприроды: качественную питьевую воду к 2024 году получат 99% городского населения России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, к 2024 году должна возрасти до 99%, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, выступая на встрече министров окружающей среды государств - членов ШОС.

"Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, возрастет к 2024 году до 99%", - сказал Кобылкин.

При этом он также отметил, что процент городского населения в России неуклонно растет и на текущий момент приближается к 73%.

"Растут населенные пункты, развивается инфраструктура и промышленность. Все это, безусловно, оказывает влияние на окружающую среду", - добавил министр.

Кобылкин напомнил, что к 2024 году совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в крупных промышленных центрах должен быть снижен не менее чем на 20%.