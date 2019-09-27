Число получающих терапию пациентов с ВИЧ вырастет на 240 тыс. к концу 2020 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Количество пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), находящихся на диспансерном учете и получающих терапию, к концу 2020 года увеличится примерно на 240 тыс. Об этом журналистам сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

"Мы к концу следующего года должны нарастить охват терапии пациентов до 90%, это еще плюс 240 примерно тысяч пациентов, которые стоят на учете. Денежные средства на это предусмотрены,... почти 5 млрд будет выделено дополнительно", - сказала она.

Максимкина пояснила, что на сегодняшний день в федеральном регистре больных ВИЧ значится более 740 тыс. пациентов, стоящих на диспансерном учете. "Из этих пациентов, которые стоят на диспансерном учете в различных субъектах Российской Федерации, в настоящее время терапию получают более 472 тыс. пациентов", - добавила она.