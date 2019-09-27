В Крыму открылся проект по изучению генуэзских крепостей итальянскими учеными

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Проект по изучению генуэзских крепостей, для возможного внесения их в реестр культурного наследия ЮНЕСКО, начался в Крыму, сообщил координатор проекта "Генуэзские крепости Крыма и черноморско-азовского бассейна" Джованни Спалла в ходе встречи в пятницу с и.о. зампредседателя Совета министров Крыма Ларисой Опанасюк, передает корреспондент ТАСС.

"Наш проект не политический, а чисто культурный, одной из целей которого является признание. [Чтобы] Генуэзские крепости азово-черноморского бассейна, в том числе и крымские, были признаны объектами мирового наследия ЮНЕСКО", - сообщил он.

По его словам, Крым уникальный регион, где переплетаются история и культура многих народов. В частности, следы имен генуэзцев, прибывших в средние века в Крым, до сих пор встречаются в фамилиях крымских итальянцев.

Среди ученых будут не только итальянские и российские ученые, но и представители других стран. Это специалисты в области фортификации, военного искусства, культуры, которые будут изучать крепостные укрепления, прослеживать тенденции их изменений на протяжении веков.

Опанасюк назвала проект благородной инициативой. "За время работы вы убедитесь, что в Крыму есть не только значимые объекты культурного наследия, но и живут замечательные люди. Мы все сделаем для того, чтобы наша общая работа была плодотворной и наше сотрудничество длилось долгие годы", - сказала она.

О проекте

Ранее на сайте Русского географического общества (РГО) сообщалось, что 30 апреля 2019 года между московским отделением РГО и национальным советом итальянской организации Italia Nostra Onlus было подписано соглашение по совместному изучению Генуэзских крепостей черноморского и азовского бассейнов, в рамках проекта Italia Nostra "Генуэзские крепости в мире - европейский проект", координатором которого является итальянский профессор, академик Джованни Спалла.

После посещения и исследования генуэзских крепостей и памятников, учеными будет составлена общая карта, так называемый "пейзажный план" объектов генуэзского наследия. Каждый памятник и окружающая территория будут изучены в их фактическом состоянии - будут проводиться профессиональные фото- и видеосъемка, аэрофото- и видеосъемка, пространственное сканирование и построение моделей крепостей в формате 3D.

Также крепости и памятники будут исследованы в исторической перспективе, на основании архивных документов, современных и исторических топографических карт. В ходе исследования, учеными будут предложены и проведены необходимые работы по сохранению объектов. На малоизвестных памятниках будет проводиться шурфовка территорий для определения их границ.

По итогам работы, будут разработаны культурно-познавательные маршруты для привлечения и увеличения туристических потоков, а так же сохранение исконных природных богатств и ландшафта региона. Работы по проекту предполагается завершить к 2029 году.

Капитанство Готия

По данным историков, колонизация генуэзцами Крымского полуострова продолжалась со второй половины XIII века до его завоевания османами в 1475 году. Генуэзские колонии размещались вдоль всего черноморского побережья Крыма от Балаклавы до Керчи и имели общее название Капитанство Готия. В его состав которого входили крепости Чембало (район Балаклавы), Солдайя (Судак), Кафа (Феодосия), Воспоро (Керчь) и ряд факторий. Основным видом деятельности генуэзцев была торговля.

В ходе переписи населения в Крыму, которая проводилась в 2014 году итальянцами назвали себя всего 77 человек. Однако, по словам руководителя итальянской общины Крыма "Черкио" Джулиии Джаккетти-Бойко, жителей Крыма итальянского происхождения гораздо больше - порядка 400-500 из них компактно проживают только в Керчи.