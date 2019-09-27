В Адыгее 150 человек перестали получать препарат для лечения ВИЧ из-за срыва госзакупок

МАЙКОП, 27 сентября. /ТАСС/. Около 150 жителей Адыгеи с 20 августа перестали получать препарат "Ламивудин", применяемый для комплексного лечения ВИЧ-инфекции, из-за несостоявшихся электронных аукционов. Об этом ТАСС сообщила главврач адыгейского республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД Людмила Мартьянова.

Ранее о нехватке "Ламивудина" в республике заявило движение "Пациентский контроль", организованное людьми, живущими с ВИЧ и другими социально значимыми заболеваниями. Его участники направили обращение в Минздрав РФ.

"Три объявленных Минздравом РФ аукциона по закупке "Ламивудина" не состоялись по причине того, что не заявились поставщики. Порядка 150 ВИЧ-инфицированных из 400 стоящих на учете в нашем центре жителей республики с 20 августа не получают этот препарат. Он применяется в комплекной терапии инфекции", - сказала Мартьянова.

По ее словам, порядка 250 человек удалось обеспечить лекарством из прошлогодних остатков. Специалисты считают, что электронные аукционы были сорваны из-за того, что поставщики-изготовители посчитали цены на препарат заниженными, пояснила собеседница агентства. "Всем пациентам мы предоставляем назначенные препараты, но без "Ламивудина" схема лечения нарушается, поскольку у каждого лекарства своя роль в предотвращении развития инфекции. Надеемся, что назначенный на октябрь аукцион состоится, и мы получим препарат до 15 октября", - уточнила Мартьянова.

Под диспансерным наблюдением в Адыгее находятся 670 ВИЧ-положительных жителей, среди них 9 детей. По данным Мартьяновой, за восемь месяцев с начала года в республике было выявлено 95 новых случаев заражения ВИЧ.

В Минздраве России ранее заявили, что ведомство принимает меры для стабилизации ситуации по вопросу дефицита "Ламивудина".

Ситуация с ВИЧ

Согласно данным отчета Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава РФ, в 2018 году от ВИЧ в стране умерли более 20 тыс. человек. Смертность от ВИЧ за год выросла на 2,2%. Отмечается, что большинство умерших от заболевания за последний год - это люди в возрасте от 25 до 55 лет. Пик смертности от ВИЧ, как среди мужчин, так и среди женщин, приходится на период от 25 до 34 лет.

Показатель "распространенность ВИЧ" на конец 2018 года вырос на 1,2%. Наибольший уровень заболеваемости в расчете на 100 тыс. населения в 2018 году зафиксирован в Уральском, Сибирском и Приволжском федеральных округах, из субъектов РФ - в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской областях и Пермском крае.