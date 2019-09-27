В Ростове рассчитывают на ускорение принятия закона о стандартах школьного питания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области рассчитывают, что коллективная позиция парламентариев Юга России, поддержавших предложение ростовских парламентариев о разработке единых стандартов обеспечения школьников льготным горячим питанием, ускорит принятие этой инициативы на федеральном уровне. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Инициатива ростовских депутатов была поддержана на XXXI Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА) в Астрахани.

"Надеюсь, что коллективная позиция парламентариев Юга России ускорит принятие этого законопроекта Федеральным собранием. <…> Как показывает многолетняя практика, единый голос парламентариев Юга помогает добиваться нужного всем нам результата на федеральном уровне", - написал Ищенко.

По его словам, суть предложения ростовских депутатов в том, чтобы полноценное горячее питание школьники получали независимо от места своего проживания. В настоящее время обеспечением школьным питанием занимаются муниципалитеты исходя из своих бюджетных возможностей.

"Необходимы единые стандарты, единые подходы, и самое главное - единое регулирование во всей стране принципиальных вопросов обеспечения детей горячим питанием в школах. <…> Цель одна - ребенок в школе должен полноценно питаться, <...> независимо от того, где он проживает - в сельском районе или городе", - пояснил Ищенко.

С предложением выработать единый стандарт для обеспечения школьников горячим питанием депутаты Ростовской области выступили в начале сентября, соответствующее обращение в адрес Госдумы РФ было принято на сентябрьском внеочередном заседании регионального парламента. По данным парламентариев, в настоящее время только в трех муниципалитетах Ростовской области расходы на школьное питание приближаются к расчетной сумме, составляющей 136,2 рублей на ребенка в день для двухразового питания.