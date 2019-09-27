Экологи предупредили о возможном ухудшении качества воздуха в Москве 27-28 сентября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Условия рассеивания вредных веществ в воздухе Москвы вечером 27 сентября - утром 28 сентября ухудшатся, сообщили в Росгидромете в пятницу.

"С 18:00 часов 27 сентября до 10:00 часов 28 сентября 2019 года на территории Москвы и Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Для всех предприятий Москвы и городских округов Мытищи, Щелково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломна, Воскресенск, Дзержинский, а также для предприятий АО "Акрихин" (г. Старая Купавна), Филиал "Шатурская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (г. Шатура), 000 "Кнауф Гипс" (г. Красногорск), ПАО "Моэск" (Московская обл.), 000 "Силган Метал Пэкаджинг Ступино" (г. Ступино), ООО "Гиперглобус" (г. Балашиха) объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия - прим. ТАСС) I степени опасности", - говорится в сообщении.

Неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных веществ возникают при слабом ветре и низком давлении. Они могут приводить к накоплению вредных веществ в атмосфере и превышению норм их концентрации. I степень НМУ - самая низкая их трех, при них предприятия не обязаны снижать свою производительно.