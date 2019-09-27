Кабмин утвердил квоты на целевое обучение для студентов в Бурятии и Забайкалье

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло изменения в программу подготовки кадров для ключевых отраслей экономики на Дальнем Востоке и поддержки молодежи на рынке труда до 2025 года, дополнив ее квотами на целевое обучение в Бурятии и Забайкалье. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее президент РФ поручил кабмину увеличить квоты приема на целевое обучение за счет бюджетных средств по специальностям высшего образования, по которым отмечается дефицит кадров в регионах ДФО, с указанием субъектов, где граждане будут трудоустроены после окончания обучения.

В Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (Бурятия) и Забайкальском государственном университете, согласно распоряжению, можно будет пройти целевое обучение по таким направлениям, как "Электро- и теплоэнергетика", "Экономика и управление".

В Бурятии также появятся квоты на изучение информатики и вычислительной техники, авиационной и ракетно-космической техники. В Забайкалье по квотам можно будет получить образование в сфере технологий строительства, техносферной безопасности и природообустройства, прикладной геологии, горного дела, нефтегазового дела и геодезии, техники и технологий наземного транспорта.

Наибольшее количество мест по квотам (98) предусмотрено в ВСГУТУ в Бурятии по специальности "Электро- и теплоэнергетика". Наименьшее (5) - по специальности "Экономика и управление" в том же университете.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. На эти два региона начали распространяться механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.