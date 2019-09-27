Лавров на фотовыставке в ООН отметил вклад Громыко в историю международных отношений

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил роль бывшего главы МИД СССР Андрея Громыко в формировании послевоенной архитектуры мироустройства.

"Андрей Андреевич внес свой вклад в формирование послевоенной архитектуры мироустройства", - сказал Лавров на открытии фотовыставки, посвященной памяти Андрея Громыко. В этом году исполняется 110 лет со дня его рождения. В открытии фотовыставки приняли также участие министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Громыко от имени нашей страны скрепил своей подписью Устав ООН и затем стал первым постоянным представителем СССР при Всемирной организации, - продолжил глава МИД РФ. - Поэтому, конечно, проведение нынешней выставки в стенах ООН весьма символично".

Лавров подчеркнул, что Громыко на протяжении почти 30 лет руководил внешнеполитическим ведомством и "выполнял возложенные на него обязанности с блестящим мастерством".

Министр добавил, что высочайший профессионализм Громыко снискал ему безусловное уважение во всем мире. "[Бывший госсекретарь США] Генри Киссинджер, с которым я вчера в том числе общался, не раз отмечал масштаб фигуры Андрея Громыко, его умение мыслить крупно", - сказал Лавров. Министр процитировал то, что Киссинджер говорил о Громыко: "Он всегда вел переговоры не о технических вопросах, а о фундаментальных проблемах, даже когда мы обсуждали конкретные вопросы, например вопросы разоружения".

"Андрей Громыко сыграл непосредственную роль в формировании международно-правовых основ контроля над вооружениями и разоружениями. При его непосредственном участии удалось выйти на такие ключевые документы, как Договор о нераспространении ядерного оружия, Договор о противоракетной обороне, Соглашение об ограничении стратегических вооружений - 1 и ОСВ-2", - отметил глава МИД.