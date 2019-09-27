Конференция по конкурентоспособности образовательных учреждений прошла в Абакане

АБАКАН, 27 сентября. /ТАСС/. Межрегиональная научно-практическая конференция "Конкурентоспособность образовательных организаций: содержательный и управленческий аспекты" прошла в Абакане 26 и 27 сентября, сообщил ТАСС региональный директор выступившей партнером мероприятия корпорации "Российский учебник" Олег Ильясов.

"В конференции приняли участие заместитель министра образования и науки Хакасии Елена Конева, ректор Хакасского института развития образования и повышения квалификации Светлана Дмитриева, руководители и сотрудники образовательных организаций Хакасии и представители учреждений дополнительного профессионального образования нескольких регионов РФ, в частности, Республики Тыва, Красноярского края, Москвы", - сообщил он.

По его словам, среди ключевых вопросов конференции были следующие темы: факторы, влияющие на качество образования и конкурентоспособность образовательных организаций; эффективность использования цифровых ресурсов в школе; исследовательская и проектная деятельность учащихся. "Резолюция по итогам работы конференции будет опубликована на официальном сайте Хакасского института развития образования и повышения квалификации", - сказал Ильясов.

Организатором мероприятия выступил Хакасский институт развития образования и повышения квалификации при поддержке Министерства образования и науки Республики Хакасия. Мероприятие было посвящено 75-летию института.