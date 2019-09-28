Последняя группа членов экипажа загоревшейся плавбазы вылетела с Кунашира во Владивосток

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Рейсовый самолет авиакомпании "Аврора" с 16 членами экипажа плавбазы "Петр Житников", на которой с 23 сентября тушат пожар, в субботу вылетел с острова Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область) во Владивосток (порт приписки судна) с пересадкой в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил ТАСС мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

"Самолет вылетел из Южно-Курильска (город на острове Кунашир) в 20:10 по местному времени (12:10 мск)", - сообщил собеседник агентства. На борту вместе с обычными пассажирами находятся 16 членов экипажа плавбазы.

Всего за трое суток было совершено пять чартерных рейсов. Домой сумели попасть 345 человек. Судовладелец зафрахтовал только пять рейсов авиакомпании "Аврора", поэтому оставшиеся 16 человек были отправлены на рейсовом самолете.

Пожар на плавбазе возник 23 сентября, на борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на Шикотан, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. В среду аварийная группа увеличилась до 65 человек. Экипаж хотели доставить за счет судовладельца во Владивосток на паромах, но затем было решено воспользоваться авиасообщением с Кунашира, до которого людей переправляли на судах. На место пожара к плавбазе подошли спасательные суда. Открытое горение ликвидировано, но тушение продолжается.

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32096 т, дедвейт - 10070 т, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.