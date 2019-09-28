Спустя 120 лет потомки Айвазовского станцевали вальс на балу в Крыму

ФЕОДОСИЯ, 29 сентября. /ТАСС/. Потомки мариниста Ивана Айвазовского - прапраправнучки Аманда Роджерс и Люси Энн Бастекки и их дочери Джорджия и Фредерика, прилетевшие в Крым из Австралии, в субботу посетили бал в усадьбе предка в Феодосии, который проходит в рамках благотворительной акции "Белый цветок".

"Бал у Айвазовского" в третий раз собирает школьников со всего Крыма: 23 пары - победители конкурса эссе - ежегодно пишут сочинения о крымских меценатах, в число которых входил и сам художник.

"Мы спрашивали об Айвазовском не как о художнике, а как о меценате. Как о человеке, который сделал огромный вклад в Феодосию: построил водопровод, участвовал в строительстве железной дороги, порта, крестил неимущих деток и потом занимался их образованием", - пояснила ТАСС вдохновитель акции, руководитель общественной организации "Русское единство" Елена Аксенова.

По ее словам, в этом году школьники также писали о Петре Губонине - промышленнике и меценате, который занимался развитием известного имения в Гурзуфе.

Ожившая история

В зале нынешней Феодосийской картинной галереи пары встречает камерный оркестр и артист в образе Айвазовского. "Для ребят, которые находятся на балу, все, что здесь происходит - полный сюрприз. Наши сопровождающие репетировали и знают, как идти, как танцевать, а остальные победители готовили танцы по видеоурокам. Появление Айвазовского, его прапрапраправнучек и все остальное - это неожиданность", - отметила в беседе с ТАСС распорядитель бала Наталья Паша.

Вальсируют вместе с крымскими школьниками и Джорджия Лоу с Фредерикой Бастекки. "Это прекрасно быть частью такого потрясающего дня. Я, как и другие молодые люди, наслаждаюсь этой ожившей историей, это необычайно. Мне нравится думать, что призраки предков до сих пор танцуют в этих залах, и звучит их музыка", - подчеркнула Лоу.

По словам директора картинной галереи Татьяны Гайдук, для девушек - "это первая в жизни красная дорожка и первый настоящий бал". "У них в этом году большая программа. Ездили на Дни армянской культуры в Симферополь, на южный берег Крыма по местам Айвазовского", - добавила она.

Роджерс посещает Феодосию, где похоронен ее предок, не впервые. Она помнит свою бабушку по отцу, которая в молодости жила в доме, где теперь расположена картинная галерея. "Нам нравится Крым, нравится приезжать сюда. Это шоу в Феодосии волшебное. Прекрасный бал", - добавила она.

Звучание арфы

Арфистка Сиднейского симфонического оркестра и первого австралийского квартета арф Джорджия Лоу к приезду в Крым подготовила программу по произведениям Михаила Глинки, Петра Чайковского, Арама Хачатуряна и Рейнгольда Глиэра: в стенах усадьбы впервые за 120 лет звучит музыка в исполнении члена семьи художника.

"Проблема была найти арфу, - отметила Гайдук. - Из Ялты нам привезли арфу. Оказалось, что у нее другая система педалей и не все струны, как в арфах западного образца". По словам Гайдук, Лоу сначала отказывалась играть, но позже согласилась провести сольный концерт, который запланирован на воскресенье.

"Очень здорово, что получилось соединить вот эти времена Ивана Константиновича Айвазовского и его потомков. Потрясающая арфистка. Просто молодец, музыкант очень хороший. Я бы с удовольствием при возможности сыграл бы с ней концерт", - сказал художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра Крымской государственной филармонии Денис Карлов.

Подготовка к балу

За тем, как их дети кружатся в танце, на большом экране у входа во двор галереи с волнением наблюдают родители. "Воспоминаний на всю жизнь. Атмосфера, очень красивая красная дорожка. Мне кажется, что дети будут воодушевлены. И это только вдохновение на подвиги в будущем", - поделилась мама одной из участниц бала Юлия Котлер, подчеркнув, что дома они много репетировали.

Лилия Якубова с улыбкой вспоминает, как дочь готовилась к событию. По ее словам, сначала они пытались репетировать вместе, но при первой же попытке наступили друг другу на ноги и решили не продолжать. "Она швабру брала и танцевала. Золушка настоящая", - отметила Якубова.

Распорядитель бала рассказывает, как школьники начинают чувствовать атмосферу праздника: "Сначала дети делают какие-то неуклюжие шаги танцевальные. Потом они чувствуют себя увереннее, заходят в зал. Сначала были напряжены, а сейчас уже улыбаются. После танца "Римский марш" они начнут смеяться", - добавила Паша.