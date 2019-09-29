В провинции Алеппо впервые после войны наладили полный цикл агропроизводства

АЛЕППО /Сирия/, 29 сентября. /ТАСС/. Сирийский фермер Махмуд Ясин вместе с наемными рабочими собирает урожай в провинции Алеппо. Со своего участка площадью 65 га он снимает почти 2 тонны огурцов, а также помидоры. О том, как идет сбор урожая и как на севере Сирии впервые после войны наладили полный цикл от грядки до прилавка - в материале ТАСС.

Состояние земли

Как и все, кто трудится на земле, Ясин проводит в поле весь день с раннего утра до позднего вечера. Он лично контролирует сбор урожая и держит кулаки за то, чтобы не отказал единственный старый насос. По сути, его исправность - залог хорошего урожая.

"Земля здесь очень сухая, нужно много поливать. Воду - до 100 литров в минуту - мы качаем из скважины с помощью насоса, а он потребляет два литра дизельного топлива в час", - говорит фермер.

Он вспоминает те несколько лет, когда половину территории Алеппо, являющегося административным центром одноименной провинции, и его окрестности занимали боевики. Окончательно вернуть контроль над городом сирийской армии при помощи ВКС России удалось только в декабре 2016 года.

До начала следующего года, отмечает Ясин, работу приходилось прерывать, так что поля пришли в запустение. "Тогда, во время сильных боев, мы не могли работать - часто это было опасно для жизни. Боевики перекрывали дороги. Даже если мы собирали урожай и отправляли его на продажу, мы никогда не знали, вернется ли машина", - вспоминает фермер. Но едва город с окрестностями был освобожден, как он вместе с рабочими вернулся и в самое короткое время ферма была восстановлена.

Востребованный продукт

Сейчас в хозяйстве Ясина отгружают только что собранные помидоры. Их повезут на один из консервных заводов, возобновивших работу в послевоенное время. Как один спелые и крупные, овощи были выращены в открытом грунте без применения химикатов.

"Мы делаем из них томатную пасту. Репутацией дорожим, ведь нашу продукцию знают и любят. В месяц производим 20-25 тонн", - рассказывает рабочий Али Хайер.

Томатная паста в Сирии - продукт востребованный. Здесь, в Алеппо, ее производят менее чем в десятке километров от поля. Затем пасту превращают в кетчуп и томатный сок.

Сельскохозяйственный сезон в Сирии еще не окончен - по всей стране в конце сентября дневная температура превышает 30 градусов. При этом на предприятии в Алеппо, как и на множестве заводов-конкурентов, уже сейчас задумываются над увеличением объемов продукции, а значит - и о новых рабочих руках. По мере того как жители провинции Алеппо возвращаются в свои дома и снова начинают возделывать землю, эта задача становится все более выполнимой.