Внимание! Говорит Левитан! 105 лет Голосу Победы

Юрий Левитан пришел на радио в 17 лет и отдал ему более полувека своей жизни. Он стал не просто диктором, но символом и голосом эпохи. Все самые значительные события приходили в жизнь советского народа именно с его голосом — уникальным по тембру и выразительности.
Как Левитан стал главным диктором СССР, почему его голос так действовал на людей и что он считал самым тяжелым в работе во время войны — в материале ТАСС.
До войны
Юрий Борисович Левитан родился 2 октября 1914 года в городе Владимир. Его отец Борис Семенович был портным, мать Мария Юльевна — домохозяйкой.
В детстве Юрий Левитан участвовал в самодеятельных театральных постановках, пел в хоре.
"Тренировался самыми необычными способами. Например, так: становился на руки и, находясь вниз головой, читал тексты, которые подкладывал перед ним прямо на пол кто-нибудь из коллег-дикторов. Или другой вариант. Левитан читал, а его ассистент поворачивал листок с текстом то боком, то вообще вверх тормашками. Причем уговор был такой: ошибся — оплачиваешь товарищу ужин в столовой!"
Существует версия, что 25 января 1934 года, накануне начала работы XVII съезда Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), ВКП(б), его чтение по радио услышал генеральный секретарь ВКП(б) Иосиф Сталин. По его распоряжению Юрию Левитану было поручено зачитать на следующий день по радио доклад Сталина, подготовленный для съезда. 20-летний диктор не сделал ни единой ошибки или оговорки во время пятичасового чтения. Впоследствии Юрий Левитан стал читать все выступления генсека партии и важные государственные документы.
Юрий Левитан обладал редким по выразительности и тембру голосом. Вскоре он стал самым известным и популярным диктором Всесоюзного радио. Именно Юрий Левитан сообщил в эфире о спасении экипажа ледокола "Челюскин", раздавленного льдами в Карском море в 1934 году, о первом беспосадочном перелете экипажа Валерия Чкалова через Северный полюс из Москвы в США в 1937 году, об успехах арктической экспедиции Ивана Папанина в 1937–1938 годах.
Военные годы
Заявление о нападении фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года в 12:00 читал не Юрий Левитан, как считают многие, а нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Позднее в тот же день сообщение о начале войны зачитывал и Юрий Левитан. По его воспоминаниям, оно звучало девять раз с интервалами в час.
Осенью 1941 года немецко-фашистские войска подошли к Москве. Так как радиовышки могли послужить ориентиром для немецкой авиации, их было решено демонтировать. Юрий Левитан вместе с диктором Ольгой Высоцкой уехали в эвакуацию в Свердловск (ныне Екатеринбург). А с марта 1943 года все фронтовые сводки начали выходить в эфир из Куйбышева.
Всего за время войны Юрий Левитан прочитал 2 тыс. сводок Совинформбюро, приказы Верховного главнокомандующего, более 120 экстренных сообщений "В последний час". Тогда эти сообщения и сводки не записывались, и впоследствии Юрия Левитана попросили заново наговорить на магнитофонную ленту их часть, чтобы сохранить в фонде радио.
Фразы "Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!" и "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами" стали классикой советского радиовещания.
Голос Победы
Одно из самых главных сообщений прозвучало 18 января 1943 года — в день прорыва блокады Ленинграда.
9 мая 1945 года в 21:55 Юрий Левитан зачитал в эфире текст приказа Верховного главнокомандующего о победе над фашистской Германией: "8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена".
"В годы войны, чтобы обезопасить Юрия Борисовича от фашистских диверсантов, о нем распространялись слухи, будто Левитан — это маленький старичок с рыжими волосами. Такой образ настолько прочно укоренился в сознании народа, что когда пришла долгожданная Победа и Юрий Борисович должен был прочесть текст приказа Верховного главнокомандующего о разгроме фашистской Германии, он не смог пробиться через толпу людей, собравшихся на Красной площади, в студию, которая находилась за зданием ГУМа".
Голос эпохи
После войны Юрий Левитан оставался ведущим диктором Всесоюзного радио и продолжал озвучивать важные правительственные сообщения и исторические события, происходившие в стране. Так, 5 марта 1953 года он сообщил о смерти И.В. Сталина, 4 октября 1957 года — о запуске первого искусственного спутника Земли, 12 апреля 1961 года — о полете первого человека — советского космонавта Юрия Гагарина — в космос.
"Вы больше, чем генерал и даже маршал! То, что именно вы читали по радио сообщение о моем полете, — это для меня награда, равная всем моим орденам и медалям! Не меньше!"
Из воспоминаний историка радио профессора Александра Шереля о встрече Юрия Гагарина и Юрия Левитана
Кроме того, Юрий Левитан вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского Дворца съездов, участвовал в создании кинохроники, озвучивал фильмы, читал текст в телепередаче "Минута молчания", вел передачу "Говорят и пишут ветераны". Всего за годы своей работы на радио он провел около 60 тыс. различных передач.
...Но в дни, когда в подлунном мире
Грядет иная полоса,
Когда на сердце и в эфире
Звучат другие голоса,
Когда порой готов я сдаться
И рядом нету никого,
Во мне рокочет Государство
Железным голосом его.
В последние годы жизни Юрий Левитан редко выходил в эфир, сосредоточившись на работе с молодыми радиодикторами.
Он скончался от сердечного приступа 4 августа 1983 года в Белгородской области в селе Бессоновка, куда приехал на встречу с ветеранами Курской битвы. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Левитан был награжден орденами Трудового Красного Знамени, "Знак почета", Октябрьской революции и медалями. В 1973 году Юрию Левитану было присуждено звание народного артиста РСФСР, а в 1980 году — впервые среди дикторов — народного артиста СССР.
Юрий Левитан был женат, в браке прожил 11 лет. В 1940 году родилась дочь Наталья.