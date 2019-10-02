Внимание! Говорит Левитан! 105 лет Голосу Победы

Юрий Левитан пришел на радио в 17 лет и отдал ему более полувека своей жизни. Он стал не просто диктором, но символом и голосом эпохи. Все самые значительные события приходили в жизнь советского народа именно с его голосом — уникальным по тембру и выразительности. Как Левитан стал главным диктором СССР, почему его голос так действовал на людей и что он считал самым тяжелым в работе во время войны — в материале ТАСС. До войны Юрий Борисович Левитан родился 2 октября 1914 года в городе Владимир. Его отец Борис Семенович был портным, мать Мария Юльевна — домохозяйкой. В детстве Юрий Левитан участвовал в самодеятельных театральных постановках, пел в хоре.

ИЗ КНИГИ "100 ЗНАМЕНИТЫХ СИМВОЛОВ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ" (АНДРЕЙ ХОРОШЕВСКИЙ) "Тренировался самыми необычными способами. Например, так: становился на руки и, находясь вниз головой, читал тексты, которые подкладывал перед ним прямо на пол кто-нибудь из коллег-дикторов. Или другой вариант. Левитан читал, а его ассистент поворачивал листок с текстом то боком, то вообще вверх тормашками. Причем уговор был такой: ошибся — оплачиваешь товарищу ужин в столовой!" Продолжение

Существует версия, что 25 января 1934 года, накануне начала работы XVII съезда Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), ВКП(б), его чтение по радио услышал генеральный секретарь ВКП(б) Иосиф Сталин. По его распоряжению Юрию Левитану было поручено зачитать на следующий день по радио доклад Сталина, подготовленный для съезда. 20-летний диктор не сделал ни единой ошибки или оговорки во время пятичасового чтения. Впоследствии Юрий Левитан стал читать все выступления генсека партии и важные государственные документы.

Сама атмосфера тех лет — напряженный ритм строек, массовый энтузиазм, трудовые рекорды — накладывала отпечаток на нашу работу. Роль диктора мне виделась тогда не только публицистичной, но и торжественной: казалось, что лишь так можно было передать величественный размах происходящих в стране событий, гордость за нее, причастность каждого к делу строительства социализма Юрий Левитан газета "Социалистическая индустрия" от 7 мая 1977 года

Юрий Левитан обладал редким по выразительности и тембру голосом. Вскоре он стал самым известным и популярным диктором Всесоюзного радио. Именно Юрий Левитан сообщил в эфире о спасении экипажа ледокола "Челюскин", раздавленного льдами в Карском море в 1934 году, о первом беспосадочном перелете экипажа Валерия Чкалова через Северный полюс из Москвы в США в 1937 году, об успехах арктической экспедиции Ивана Папанина в 1937–1938 годах. Военные годы ​​​​​Заявление о нападении фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года в 12:00 читал не Юрий Левитан, как считают многие, а нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Позднее в тот же день сообщение о начале войны зачитывал и Юрий Левитан. По его воспоминаниям, оно звучало девять раз с интервалами в час.

Юрий Левитан о нападении фашистской Германии

Я помню мажорный и гордый тон в эфире времен первых пятилеток: "Пущен ДнепроГЭС!", "Введена в строй первая домна "Магнитки!", "Всем, всем, всем! Беспримерный перелет Чкалова через Северный полюс!". 22 июня голос Московского радио зазвучал сурово, сдержанно, мужественно. В нем было и горе, и вера, и надежда. В те дни мы все почувствовали такую ответственность на своих плечах, о которой прежде и не подозревали Юрий Левитан "Говорит Москва..." (журнал "Юность" №12 за 1966 год)

Осенью 1941 года немецко-фашистские войска подошли к Москве. Так как радиовышки могли послужить ориентиром для немецкой авиации, их было решено демонтировать. Юрий Левитан вместе с диктором Ольгой Высоцкой уехали в эвакуацию в Свердловск (ныне Екатеринбург). А с марта 1943 года все фронтовые сводки начали выходить в эфир из Куйбышева.

Невыносимо больно было читать в эти дни сводки. Одно из сообщений гласило: "Объявить Москву на осадном положении". С трудом собираю силы. Включаю микрофон — и боюсь начать… Юрий Левитан "Говорит Москва..." (журнал "Юность" №12 за 1966 год)

Всего за время войны Юрий Левитан прочитал 2 тыс. сводок Совинформбюро, приказы Верховного главнокомандующего, более 120 экстренных сообщений "В последний час". Тогда эти сообщения и сводки не записывались, и впоследствии Юрия Левитана попросили заново наговорить на магнитофонную ленту их часть, чтобы сохранить в фонде радио. Фразы "Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!" и "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами" стали классикой советского радиовещания.

Мои друзья из редакции журнала "Юность", по просьбе которых я и пишу эти строки, спрашивали меня: было ли мне в те годы известно, что гитлеровцы назначили за мою голову денежную награду? Ну что мне ответить? Да, военные товарищи, приезжавшие с фронта в Москву, показывали мне и такого рода листовки. В одной из них, в частности, было обещано 200 тыс. марок тому, кто доставит меня живым в Берлин Юрий Левитан "Говорит Москва..." (журнал "Юность" №12 за 1966 год)

Голос Победы Одно из самых главных сообщений прозвучало 18 января 1943 года — в день прорыва блокады Ленинграда.

Юрий Левитан о прорыве блокады Ленинграда

...Однажды, много лет спустя после войны, я выступал в Ленинграде. Как-то само собой случилось, что я прочел публике давнюю сводку Совинформбюро о прорыве блокады Ленинграда. Я воспроизвел не только текст, но все нюансы той интонации, с которой читал эту же сводку в 43-м году. И увидел, что многие в зале плакали, а у меня самого вдруг пошли по телу мурашки Юрий Левитан "Говорит Москва..." (журнал "Юность" №12 за 1966 год)

9 мая 1945 года в 21:55 Юрий Левитан зачитал в эфире текст приказа Верховного главнокомандующего о победе над фашистской Германией: "8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена".

Юрий Левитан акт о военной капитуляции германских вооруженных сил

ИЗ КНИГИ "100 ЗНАМЕНИТЫХ СИМВОЛОВ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ" (АНДРЕЙ ХОРОШЕВСКИЙ) "В годы войны, чтобы обезопасить Юрия Борисовича от фашистских диверсантов, о нем распространялись слухи, будто Левитан — это маленький старичок с рыжими волосами. Такой образ настолько прочно укоренился в сознании народа, что когда пришла долгожданная Победа и Юрий Борисович должен был прочесть текст приказа Верховного главнокомандующего о разгроме фашистской Германии, он не смог пробиться через толпу людей, собравшихся на Красной площади, в студию, которая находилась за зданием ГУМа". Продолжение

Голос эпохи После войны Юрий Левитан оставался ведущим диктором Всесоюзного радио и продолжал озвучивать важные правительственные сообщения и исторические события, происходившие в стране. Так, 5 марта 1953 года он сообщил о смерти И.В. Сталина, 4 октября 1957 года — о запуске первого искусственного спутника Земли, 12 апреля 1961 года — о полете первого человека — советского космонавта Юрия Гагарина — в космос.

Юрий Левитан о первом полете в космос

ИЗ ГАЗЕТЫ "МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ" ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА "Вы больше, чем генерал и даже маршал! То, что именно вы читали по радио сообщение о моем полете, — это для меня награда, равная всем моим орденам и медалям! Не меньше!" Из воспоминаний историка радио профессора Александра Шереля о встрече Юрия Гагарина и Юрия Левитана Продолжение

Кроме того, Юрий Левитан вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского Дворца съездов, участвовал в создании кинохроники, озвучивал фильмы, читал текст в телепередаче "Минута молчания", вел передачу "Говорят и пишут ветераны". Всего за годы своей работы на радио он провел около 60 тыс. различных передач.

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ. ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ "ЮРИЙ ЛЕВИТАН" ...Но в дни, когда в подлунном мире

Грядет иная полоса,

Когда на сердце и в эфире

Звучат другие голоса,

Когда порой готов я сдаться

И рядом нету никого,

Во мне рокочет Государство

Железным голосом его. Продолжение