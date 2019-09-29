В Минске заявили, что необходимости в создании автокефальной церкви в Белоруссии нет

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Белорусская православная церковь не нуждается в проведении административных преобразований, создании автокефалии. Об этом заявил в воскресенье в эфире белорусского телеканала СТВ митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Белоруссии.

"Сегодня в Беларуси нет необходимости делать какие-то административные преобразования, тем более преобразования в таком каноническом праве. Дайте нам жить в мире и согласии", - отметил предстоятель Белорусской православной церкви.

Митрополит Павел сказал, что ранее "были попытки разделить людей, провозгласить автокефалию Белорусской православной церкви или какую-то автономию".