Опрос: каждый второй россиянин предпочитает работать под музыку

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Каждый второй россиянин предпочитает работать под музыку, а треть выбирает тишину. Об этом говорится в исследовании портала по поиску работы Superjob, которое было подготовлено к Международному дню музыки. Этот День был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО и отмечается ежегодно во всем мире 1 октября.

"Каждый второй россиянин любит работать под музыку (50%). Практически каждый третий предпочитает не перегружать звуковое пространство (32%)", - говорится в материале, который имеется в распоряжении ТАСС.

Больше всего нравится работать под музыку респондентам от 25 до 34 лет (56%). Россияне старше 45 лет меньше всего любят слушать музыку на работе (42%).

Подавляющее большинство (38%) слушающих на работе музыку не имеет конкретных предпочтений, выбирая композиции под настроение или слушая подборки радиостанций, выяснили аналитики портала по трудоустройству.

Практически каждый четвертый (24%) любит работать под современную зарубежную музыку, каждый пятый (20%) предпочитает отечественные хиты, а любителей классики - 12%, показал опрос.

В пресс-службе Superjob рассказали, что опрос проводился с 9 по 16 сентября среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.