В Монтане из-за снегопада объявили о чрезвычайной ситуации

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Губернатор Монтаны Стив Буллок объявил о чрезвычайной ситуации из-за снежной бури, обрушившейся на штат в выходные. Об этом сообщается в воскресенье на сайте губернатора.

"В связи с беспрецедентной зимней бурей, ставшей для нас неожиданным сюрпризом в сентябре, местное руководство и власти штата тесно сотрудничают в целях защиты здоровья и обеспечения безопасности жителей Монтаны", - приводятся в пресс-релизе слова Буллока.

Стихия принесла в Монтану мощные порывы ветра и сильный снегопад - в некоторых районах выпало около 100 см осадков, повреждены линии электропередачи, перекрыты дороги. "Буря также может вызвать наводнение в штате", - опасаются местные власти.