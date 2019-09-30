Москалькова не сможет присутствовать на суде по Устинову из-за прохождения лечения

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не сможет присутствовать в понедельник в суде на рассмотрении дела актера и бывшего военнослужащего Росгвардии Павла Устинова, поскольку находится на лечении. Об этом сообщил ТАСС источник в пресс-службе омбудсмена.

"По информации пресс-службы, уполномоченный находится в больнице на внеплановом лечении, но представитель уполномоченного присутствует на судебном заседании", - сказал собеседник агентства.

Мосгорсуд в понедельник продолжит рассматривать жалобу защиты и апелляционное представление Генеральной прокуратуры на приговор Устинову.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы, признав виновным в применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья во время несанкционированной акции 3 августа. Адвокаты Устинова просят суд оправдать его, а Генеральная прокуратура - смягчить приговор и назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы. 20 сентября Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры, изменил меру пресечения Устинову с ареста на подписку о невыезде.

Дело Устинова находилось на контроле у Москальковой, она запрашивала материалы дела и присутствовала на предыдущих судебных заседаниях.