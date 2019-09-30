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Путин поздравил коллектив "Интерфакса" с 30-летием агентства

Информагентство внесло большой вклад в укрепление авторитета и престижа журналистики, считает президент

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов "Интерфакса" с 30-летием информационного агентства.

"Интерфакс" всегда активно участвовал в развитии новостного рынка, внес большой вклад в укрепление авторитета и престижа журналистики", - говорится в поздравительной телеграмме президента, размещенной на сайте Кремля.

"Интерфакс" ведет свою историю с 1989 года: группа журналистов создала информагентство, которое стало первым негосударственным каналом оперативной политической и экономической информации об СССР.

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