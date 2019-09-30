Кабардино-Балкария примет эстафету всероссийского театрального марафона от КЧР

НАЛЬЧИК, 30 сентября. /ТАСС/. Церемония передачи эстафеты всероссийского театрального марафона Кабардино-Балкарской Республике (КБР) состоится во вторник на сцене Музыкального театра в Нальчике. Ожидается, что Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики привезет в КБР спектакль "Васса Железнова". Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор Кабардино-Балкарского государственного Музыкального театра Руслан Барагунов.

"Первого октября к нам приедет Русский драматический театр им. М. Горького из Карачаево-Черкесии и передаст символ театрального марафона. В фойе нашего театра будет развернута выставка, которая расскажет о жизни всех театров КБР, после торжественной церемонии, которая начнется в 19:00, состоится показ спектакля "Васса Железнова" по пьесе Горького, который гости повторно покажут 2 и 3 октября", - сказал Барагунов.

Музыкальный театр КБР в рамках театрального марафона отправится в город Ставрополь. "Мы передадим символ фестиваля Ставрополю 4 октября и покажем три спектакля. Это балет на музыку Аслана Готова "Гимн восходящему солнцу", спектакль Леонида Филатова "Про Федота стрельца" и оперетта Узеира Гаджибекова "Аршин Мал Алан", - пояснил собеседник агентства.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в нем участвуют все 85 регионов страны. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются на гастроли и передают специальный символ марафона следующему участнику. Подведение итогов состоится на полях Международного культурного форума, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.