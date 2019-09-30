Регионального оператора по обращению с отходами в ЕАО определят в октябре

ТАСС, 30 сентября. Власти Еврейской автономной области в октябре определят регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сложности региона с реформированием отрасли связаны с неготовностью соответствующей инфраструктуры и отсутствием интереса у инвесторов к этой сфере, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства ЕАО Николай Канделя.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Минприроды РФ в сентябре обнародовало список регионов, которые рискуют не успеть войти в реформу отрасли обращения с отходами до конца 2019 года, среди них Еврейская АО. Выбранный в 2018 году в области региональный оператор не смог выполнить свои обязательства, в связи с чем соглашение было расторгнуто, на повторные тендеры претендентов не нашлось.

"Создание объектов обезвреживания и захоронения на территории области является экономически малопривлекательным для инвесторов. Основными причинами являются высокая стоимость работ по созданию объектов обезвреживания и захоронения отходов, небольшие объемы образующихся твердых коммунальных отходов в год на территории области, небольшая плотность населения. В настоящее время объявлен конкурсный отбор по выбору регионального оператора. Региональный оператор будет определен в октябре, тариф на коммунальную услугу будет утвержден в декабре текущего года, и с 2020 года область готовится к переходу на новую систему обращения с отходами", - сказал Канделя.

Территориальная схема обращения с отходами в области была разработана в 2016 году, сейчас требуется ее корректировка. Утвердить ее планируется к концу года. Канделя сообщил, что одной из основных сложностей при переходе области на новую систему обращения с отходами является отсутствие достоверного реестра плательщиков. В особенности это касается частного сектора, где данная услуга ранее не предоставлялась.

В ЕАО нет объектов по переработке отходов. Некоторые виды отходов, включая медицинские, направляют на переработку в другие регионы России, остальные отходы размещаются на полигонах и свалках. На территории области расположено 50 свалок, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов. "Это исторически сложившееся места размещения отходов, основная часть которых недействующие, а остальные используются ввиду крайней необходимости, поскольку новых полигонов нет", - сказал Канделя, подчеркнув, что планируется рекультивация этих объектов.

В области действует один полигон, еще один откроется в Биробиджане в 2020 году. Помимо этого, планируется построить еще четыре объекта размещения отходов, мусороперерабатывающее производство, три мусоросортировочных и два мусороперегрузочных комплекса. "Вся инфраструктура планируется создаваться в рамках государственно-частного партнерства", - отметил Канделя.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.