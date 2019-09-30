РФ передаст Австрии 22 фонда архивных документов, вывезенных после Второй мировой войны

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия передаст Австрии 22 фонда архивных документов, вывезенных в СССР в результате Второй мировой войны. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение Федерального архивного агентства, согласованное с МИД РФ и Министерством культуры РФ, о передаче правительству Австрийской Республики 22 фондов архивных документов австрийского происхождения, перемещенных в результате Второй мировой войны и находящихся в Российском государственном военном архиве", - говорится в постановлении.

Росархиву поручено обеспечить урегулирование с Австрией "вопросов, касающихся возмещения расходов, связанных с хранением, реставрацией и описанием" данных архивных документов. Перемещение этих фондов будет осуществлено без взимания таможенных платежей, говорится в постановлении.

Как следует из приложения к постановлению, речь идет о фондах с документами различных еврейских организаций довоенной Австрии. Среди них - Союз австрийских фронтовиков-евреев [Первой мировой войны], еврейские религиозные общины Вены и Граца, Союз австрийских евреев, Союз еврейских купцов и ремесленников, Всемирный союз еврейского студенчества и другие. Всего к передаче планируется почти 2,4 тыс. документов (единиц хранения).

Присоединение (аншлюс) Австрии фашистской Германией произошло в марте 1938 года. После этого в Австрии были введены в действие немецкие расовые законы, евреи подверглись преследованиям, а все еврейские организации и газеты были закрыты. В 1945 г. после освобождения Австрии советскими войсками территория страны была разделена державами-победительницами - СССР, США, Великобританией и Францией - на четыре зоны оккупации. В мае 1955 года был подписан договор, по которому Австрия получила полную независимость.