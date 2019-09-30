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Матвиенко надеется на принятие законопроекта о горячем питании в школах до конца декабря

Председатель Совета Федерации отметила, что качественное питание в детском возрасте является залогом здоровья на будущее

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что внесенный ранее в Госдуму законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов будет принят в осеннюю сессию, которая продлится до 24 декабря.

"Мы с [председателем Госдумы] Вячеславом Викторовичем Володиным и группой депутатов, сенаторов внесли законопроект, предусматривающий изменения в законы об образовании, о качестве и безопасности пищевых продуктов. Он формирует единые критерии и требования к качеству детского питания в школах, дошкольных образовательных учреждениях. Будем стараться, чтобы в течение сессии принять этот важный закон", - сказала Матвиенко, открывая заседание оргкомитета первого национального форума "Здоровье и безопасность детей".

Она подчеркнула, что качественное питание в детском возрасте является залогом здоровья на будущее.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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