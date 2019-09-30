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Матвиенко поблагодарила волонтеров, которые принимают участие в поисках пропавших детей

Председатель Совета Федерации считает тему поиска детей крайне актуальной, поскольку каждый год пропадают около 50 тыс. ребят

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в понедельник на заседании оргкомитета первого национального форума "Здоровье и безопасность детей", отметила крайнюю актуальность темы поиска пропавших детей и поблагодарила всех неравнодушных людей, которые незамедлительно начинают поисковые операции.

"Не могу удержаться, чтобы не высказать огромные слова благодарности всем неравнодушным людям, волонтерам, которые по первому зову приезжают в регион со всех уголков страны и начинают принимать участие в поисковых операциях. Благодаря и этим людям в том числе большинство ребятишек удается найти и спасти их жизни", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что считает тему поиска пропавших детей крайне актуальной. "Ежегодно в нашей стране по тем или иным причинам пропадает около 50 тыс. ребят. К сожалению, не всех из них удается спасти. Зачастую это связано с целым рядом факторов, в том числе с тем, что их поиск начинается слишком поздно", - сказала спикер Совфеда.

Матвиенко напомнила, что уже принят в первом чтении законопроект, внесенный сенаторами, который позволяет правоохранительным органам оперативно, не дожидаясь судебного решения, использовать геолокацию для поиска пропавших людей. "Это существенно ускорит поисковые работы, когда счет идет в буквально на часы, на минуты, которые могут спасти ребенка", - уверена председатель верхней палаты парламента.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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