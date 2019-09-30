В Кисловодске построят отдельное здание для хореографической школы

ПЯТИГОРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Отдельное здание для основанной в 1995 году хореографической школы Кисловодска, ученики которой сейчас занимаются на цокольном этаже многоквартирного дома, планируют построить на Ставрополье. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе администрации города.

"Как такового старого здания хореографической школы у нас нет. Дети занимаются на цокольном этаже многоквартирного дома в крайне стесненных условиях. Хореографических школ всего в крае две: в Ставрополе и в Кисловодске. Поэтому при поддержке губернатора было принято такое решение о строительстве полноценной, новой школы", - сказал собеседник агентства, добавив, что предположительная стоимость проекта составляет более 200 млн рублей.

По данным пресс-службы Минстроя края, строительство учреждения предусмотрено нацпроектом "Культура". Проект школы направлен на государственную экспертизу, после которой станет известна дата начала строительства.

"Хореографическая школа рассчитана на 380 учащихся, занимающихся в две смены, и 20 человек персонала. Одновременно в смену смогут заниматься порядка 190 танцоров", - говорится в сообщении.

В школе появится танцевальный класс на 25 человек, актовый зал на 134 места, буфет, теоретический класс, склад декораций. На втором этаже разместится танцевальный класс на 40 человек и два танцевальных класса на 25 человек, учительская, комната отдыха, гримерные. На третьем этаже расположат теоретический класс, холл, три танцевальных класса на 25 человек, раздевалки и душевые.

Нацпроект "Культура" рассчитан до 2024 года и состоит из трех федеральных проектов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию планируется выделить 113,5 млрд рублей.