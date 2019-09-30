В Дагестане впервые на Северном Кавказе применили новый метод лечения онкозаболеваний

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Врачи республиканской клинической больницы в Дагестане впервые на Северном Кавказе применили локальную эндоваскулярную химиоэмболизацию - новый метод лечения онкозаболеваний. Об этом сообщается в понедельник на сайте Минздрава региона.

"Впервые на Северном Кавказе в республиканской клинической больнице применили новый метод лечения онкологии. Специалисты отделении эндоваскулярной хирургии теперь проводят локальную эндоваскулярную химиоэмболизацию. Это инновационный и менее травматичный метод лечения в современной онкологии, обладающий колоссальной эффективностью", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, такая процедура позволяет производить прицельное введение противоопухолевых препаратов без токсического воздействия химиопрепарата на соседние органы.

"Внутрисосудистая химиоэмболизация достаточно легко переносится больными и дает минимальный риск возникновения осложнений вовремя и после процедуры. Такие последствия, как выпадение волос и подавление иммунной системы, которые встречаются при традиционной химиотерапии, не наблюдаются при применении инновационного метода - химиоэмболизации", - приводит пресс-служба слова врача - эндоваскулярного хирурга Фахрудина Зиявдинова.