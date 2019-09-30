Первый в мире парусник в традиционном китайском стиле приступил к испытаниям на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 30 сентября. /ТАСС/. Первая в мире парусная яхта, спроектированная и построенная по типу традиционных китайских лодок времен династии Сун, завершила первое испытательное плавание у побережья островной провинции Хайнань (юг КНР).

Как сообщил портал "Наньхайван", парусник был спроектирован гонконгским специалистом Квон Хунвином, в длину судно достигает почти 10 м, на его борту могут находиться до 12 человек.

По словам Квон Хунвина, при разработке дизайна яхты он был вдохновлен традиционной китайской лодкой времен династии Сун (960-1279), правители которой уделяли большое внимание развитию кораблестроения.

"Я надеюсь, что парусная яхта, конструкция которой напоминает древние китайские лодки, послужит вдохновением для современных строителей яхт и поможет распространить традиционную морскую культуру Китая по всему миру", - добавил проектировщик парусника.

Как сказал председатель Китайской ассоциации традиционных лодок в Гонконге Чжоу Хайбинь, слова которого приводит портал, "китайские традиционные лодки являются главными символами и носителями морской культуры Китая". "Они также являются важным культурным ресурсом в деле строительства и продвижения Морского шелкового пути XXI века", - уточнил глава ассоциации.

Чжоу Хайбинь также отметил, что строительство парусников в традиционном китайском стиле необходимо для культурного просвещения, развития и продолжения морской истории, а также патриотического воспитания молодежи страны.