Москалькова предлагает изучить доказательства участия Устинова в несанкционированной акции

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приветствует решение Мосгорсуда по делу актера Павла Устинова, которому в понедельник было заменено наказание с 3,5 года колонии на год условно по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии. При этом она считает необходимым изучить все доказательства, которыми мотивировал свое решение Мосгорсуд.

"Хорошо, что Мосгорсуд отменил приговор первой инстанции. С юридической точки зрения он был, как говорится, ни в какие ворота", - сказала омбудсмен ТАСС.

При этом, указала она, "нужно изучить, какими доказательствами мотивировал свое решение Мосгорсуд, вынося приговор в апелляционной инстанции, доказано ли участие Устинова в несанкционированной акции".