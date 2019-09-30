Образовательные центры "Яндекс. Лицей" начали работу в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Сеть центров дополнительного образования "Яндекс. Лицей" по обучению школьников программированию начала свою работу в Дагестане. Как передает корреспондент ТАСС, работу сети торжественно запустили в понедельник на базе Научной библиотеки Дагестанского государственного университета в Махачкале.

"Кем бы вы ни стали в будущем - врачами, учителями, политиками, бизнесменами, инженерами, - вам точно пригодится то, что вы освоите в ближайшие два года, потому что это позволяет структурировано мыслить, просчитывать свои действия на много ходов вперед. Это навыки, которые необходимы каждому успешному человеку. Я очень надеюсь, что у вас впереди будет много побед", - сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

"Яндекс. Лицей" - бесплатные курсы для школьников по программированию, которые проходят в рамках школьной программы и будут проводиться опытными преподавателями, прошедшими обучение в Яндексе. Набор для участия в проекте на территории Дагестана стартовал в начале сентября, ученикам требовалось пройти онлайн-тестирование на умение логически мыслить, а затем собеседование.

Программа обучения проекта рассчитана на два года для учеников 8 и 9 классов. В первый год обучения дети будут изучать высокоуровневый язык программирования Python, занятия во второй год направлены на основы промышленного программирования и работу над учебными проектами.

По данным министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана, "Яндекс. Лицей" будет работать на четырех площадках: в Дагестанском госуниверситете, Дагестанском государственном техуниверситете, Дагестанском государственном университете народного хозяйства и на базе "IT-куб". Поддержку проекту оказывают региональные Минкомсвязи и Минобрнауки. Образовательный проект "Яндекс. Лицей" начал работу в 2016 году в четырех пилотных городах: Пензе, Калуге, Саратове и Тамбове.