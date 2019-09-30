Приложения для самозанятых и любителей футбола. "ВКонтакте" назвала победителей хакатона

"ВКонтакте" подвела итоги конкурса для разработчиков мобильных приложений и сервисов VK Hackathon. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Гран-при хакатона получил сервис VK Mini Apps "На точность". Он помогает любителям футбола повторять голы известных игроков - нейросеть сравнивает траекторию полета мяча и положение тела. Разработчики сервиса - команда GarlicBread. Им достались 500 тыс. рублей.

Всего призовой фонд составил 2 млн рублей. Из них 200 тыс. получил победитель в номинации "Выбор ВКонтакте" (благотворительная игра с QR-кодами, созданная командой Click). Еще по 100 тыс. получили победители оставшихся восьми номинаций. Таким образом, были выплачены 1,5 млн рублей, а еще 500 тыс. разделят две команды, чьи проекты окажутся наиболее успешными спустя полгода.

Лучшим проектом в направлении "Путешествия" стало приложение Aeropic, которое по фотографии определяет город, страну или достопримечательность и помогает спланировать путешествие. В номинации "Финтех" победил проект "Самозанятые 2019", помогающее зарегистрировать такую деятельность и вести финансовый учет. Лучший проект направления "Технологии"- чат-бот "Покупкинс" для заказа еды, оплата в котором происходит через VK Pay.

Лучшим проектом по мнению участников стало приложение для составления списков "Тираннозаврр", а "Выбором Mastercard" стала система анализа комментариев к переводам денег. В направлении "Культура" победило приложение для поиска волонтеров в музеи, основанное на игровой механике, а в "Благотворительности" - приложение, определяющее предрасположенность к инсульту. Победитель в направлении "Медиа" - приложение, определяющее лучшие моменты матчей.

VK Hackathon прошел в "Манеже" в Санкт-Петербурге. В соревновании участвовали как независимые разработчики, так и сотрудники крупных IT-компаний: Яндекса, Сбербанка, Mail.ru и других. Каждая команда за 42 часа создает с нуля прототип технологического продукта. Работоспособность каждого проекта проверяли тестировщики команды "ВКонтакте".