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В Гидрометцентре сообщили, что ветреная погода в Москве сохранится до четверга

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркнул, что это будет не постоянный сильный ветер, а порывы
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ветреная погода с порывами до 15 м/с сохранится в Москве до четверга включительно. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Около 15 м/с [ожидаются порывы ветра] в течение понедельника, вторника, среды, четверга. Это не постоянно сильный ветер, это именно порывы", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр предупреждал о потенциально опасных погодных условиях в десяти регионах ЦФО в понедельник в связи с сильным ветром и затяжными дождями. Сильный ветер прогнозируется в Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской областях до 21:00 понедельника, в Ивановской - до 09:00 вторника, в Рязанской - до 05:00 вторника, в Тульской - до 23:00 вторника. В Москве и Подмосковье непогода будет наблюдаться до 09:00 среды.

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